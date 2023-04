GF Vip, Oriana Marzoli protagonista di un nuovo programma tv: ecco dove e quando la vedremo

Oriana Marzoli non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che presto vedremo l’influencer protagonista di un nuovo programma tv: ecco tutti i dettagli.

Sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui Oriana Marzoli è pronta a tornare nella tv spagnola per ricoprire il ruolo di opinionista nella nuova edizione di Supervivientes. La notizia è stata condivisa da ‘Biccy.it’ che in merito alla nuova esperienza lavorativa di Oriana Marzoli ha dichiarato:

La finalista del Grande Fratello Vip lascerà l’Italia per tornare a Madrid con il suo nuovo fidanzato, Daniele Dal Moro. L’ex gieffina ha annunciato, emozionata, che riprenderà il suo incarico di opinionista a Supervivientes.

Dopo la condivisione di questa notizia, i fan dell’influencer non vedono l’ora di vedere nuovamente Oriana Marzoli sul piccolo schermo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si comporterà Oriana nel ruolo di opinionista nel programma spagnolo Supervivientes.

GF Vip, Oriana Marzoli confessa: “Cosa non rifarei nella casa”

Durante un’intervista rilasciata a Casa Chi, Oriana Marzoli ha ripercorso la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia rivelando degli interessanti retroscena su alcuni dei gieffini, in particolar modo su Daniele Dal Moro e su Antonino Spinalbese.

Nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato di essersi pentita dell’avvicinamento avuto con l’hairstylist. Queste sono state le parole che la modella ha speso sull’ex compagno di Belen Rodriguez: