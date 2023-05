GF Vip, Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli litigano al compleanno di Alfonso Signorini: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore i nomi di Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono rese protagoniste di un’accesa lite durante la festa di compleanno di Alfonso Signorini. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Le immagini dell’accesa discussione scoppiata tra Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli stanno facendo il giro del web e sono ormai diventate virali. Durante una diretta Instagram condivisa da Giacomo Urtis, tutti non hanno potuto fare a meno di notare i battibecchi tra le due ex gieffine.

non oriana e elenoire che si sarebbero lanciate quella torta in faccia pic.twitter.com/BSqJ6NTUSJ — dayana (@strugglestyles_) May 11, 2023

Queste sono le parole che Oriana Marzoli ha rivolto ad Elenoire Ferruzzi:

Amore tu mi leccavi il s***ere fino a due giorni fa! E …. il mio fidanzato!

A questo punto Elenoire Ferruzzi ha replicato alla fidanzata di Daniele Dal Moro con queste parole:

Ma chi ti ha mai c***ta?!

In seguito è intervenuto Matteo Diamante che, mentre stava facendo anche lui una diretta Instagram, ha commentato la vicenda con queste parole:

Oddio qui c’è una clip, no! Stanno litigando la Marzoli e Elenoire.

Successivamente Elenoire Ferruzzi ha cercato di spiegare in maniera dettagliata cosa è successo tra lei ed Oriana Marzoli. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Allora mi ha detto ‘Vado io davanti’. Io le ho detto ‘Ma dove ca**o vuoi andare che sei una…

Al momento Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli sono rimaste in silenzio e non hanno ancora commentato il gossip sull’accesa lite di cui si sono rese protagoniste al compleanno di Alfonso Signorini. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno aggiornamenti a riguardo.