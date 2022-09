GF Vip, Elettra Lamborghini replica alle parole della sorella Ginevra? L’indizio social non lascia dubbi

Lunedì 19 settembre Alfonso Signorini ha dato il via alla nuova edizione del GF Vip. Tanti sono i Vipponi entrati nella casa più spiata d’Italia; tra questi non è di certo passata inosservata la presenza di Ginevra Lamborghini. La gieffina ha svelato sin da subito che tra lei e sua sorella Elettra non c’è più un rapporto da anni. Come avrà reagito la cantante alle parole di sua sorella?

Sin dall’inizio del suo ingresso nella casa del GF Vip, Ginevra Lamborghini non ha fatto segreto che tra lei e sua sorella Elettra non scorra buon sangue. Le due, infatti, non si parlano da anni e i motivi per cui è avvenuta questa rottura sono ancora sconosciuti. All’interno della casa Ginevra parla spesso del suo rapporto con Elettra Lamborghini, sulla quale ha dichiarato:

Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando! Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccato ovunque. Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno.

E, continuando, Ginevra Lamborghini ha svelato:

Facciamo Natale separato, ci hanno provato tutti a farci riappacificare non ne vuole sapere. Non ho modo di parlarne dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere e tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine.. Cioè non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua.

GF Vip, Elettra Lamborghini replica a sua sorella Ginevra?

Dopo le parole rilasciate da Ginevra Lamborghini, sono stati molti coloro che hanno atteso una reazione da parte di Elettra. La cantante, però, ha preferito rimanere in silenzio e non esporsi sulla questione. Nel corso delle ultime ore Elettra Lamborghini ha condiviso una storia Instagram in cui ha riportato una frase del film Disney Il Re Leone:

Guarda dentro te stesso, Simba. Tu sei molto più di quello che sei diventato.

Al momento non ci è dato sapere se queste parole siano in realtà riferite a Ginevra Lamborghini. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se questa vicenda avrà un’evoluzione.