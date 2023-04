GF Vip, Fabrizio Corona rivela chi vincerà il reality: le sue parole

Fabrizio Corona non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex re dei paparazzi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per aver rivelato chi, secondo lui, vincerà questa edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Tramite il suo account Telegram, Fabrizio Corona ha svelato chi potrebbe essere il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ricordiamo che lunedì 3 aprile a contendersi la finalissima saranno Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis ed Edoardo Tavassi.

Queste sono state le parole dell’ex marito di Nina Moric:

Allora ragazzi, come vi avevo promesso adesso vi svelo in anteprima il nome del vincitore del Grande Fratello Vip 7. A vincere sarà Edoardo Tavassi e un perché c’è. Non è che dietro c’è un complotto. Ragazzi è perché ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui, Edoardo Tavassi.

GF Vip, anche Sonia Bruganelli dice la sua sul possibile vincitore del reality

Oltre a Fabrizio Corona anche Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua in merito al possibile vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata a ‘Vanity Fair’, l’opinionista del reality ha infatti dichiarato:

Non so se posso dirlo: per motivi diversi meriterebbero Nikita, perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza mai urlare, e Oriana, che io non amo ma che ha creato l’apocalisse non appena è entrata. Avrei detto anche Tavassi se fosse rimasto quello che era quando è entrato.

Non ci resta che attendere la finalissima del Grande Fratello Vip, che andrà in onda su Canale 5 il 3 aprile, per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione più chiacchierata e lunga del reality.