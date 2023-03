Nuovo amore per Nina Moric, la showgirl ha un nuovo fidanzato: ecco chi è

In questi ultimi giorni Nina Moric è tornata ad occupare il centro del gossip. Stando a quanto rivelato dal settimanale ‘Chi’, pare che l’ex moglie di Fabrizio Corona abbia ritrovato la serenità al fianco del suo nuovo fidanzato. Lui è un importante critico d’arte: scopriamo insieme chi è e conosciamolo meglio.

Nuovo amore per Nina Moric. In questi ultimi giorni il giornale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, ha paparazzato la modella e showgirl in compagnia del suo nuovo amore. Dopo aver vissuto un periodo a dir poco difficile, pare che la vita di Nina Moric stia prendendo la piega giusta.

Gli scatti pubblicati dal settimanale ‘Chi’ ritraggono l’ex moglie di Fabrizio Corona in compagnia del suo nuovo fidanzato. Si tratta di Daniele Radini Tederchi, un noto critico d’arte. La coppia è stata immortalata mentre entrava in una pasticceria e successivamente, il settimanale diretto da Alfonso Signorini li ha sorpresi mentre si stavano dirigendo a casa di un amico in comune.

Al momento la diretta interessata non si è espressa riguardo il gossip che la vede protagonista in questi giorni. Tuttavia, dopo aver dichiarato di aver chiuso con le storie d’amore, oggi Nina Moric ha ritrovato quella serenità tanto cercata.

Chi è Daniele Radini Tederchi, conosciamo meglio il nuovo fidanzato di Nina Moric

Il nome di Daniele Radini Tederchi in questi giorni sta occupando ampio spazio tra i giornali di gossip per essere stato paparazzato in compagnia di Nina Moric. Classe 1986, pare che l’uomo abbia origini nobili. Stando alle indiscrezioni, pare che il nuovo fidanzato della showgirl sia stato da sempre appassionato d’arte, per questo decide di fare di questa passione un vero e proprio lavoro.

Dopo la laurea, infatti, Daniele diventa un affermato critico d’arte, storico e scrittore. Riguardo la sua vita privata non si sa molto.