GF Vip, Franco Oppini rivela: “Ho detto no ad Alfonso Signorini per lavorare con Barbara D’Urso”

Nel corso delle ultime ore il nome di Franco Oppini è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Ai microfoni di RTL 102.5, durante il programma Trends & Celebrities, l’ex marito di Alba Parietti ha confessato di aver rifiutato la proposta di Alfonso Signorini di entrare come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip.

A RTL 102.5 Franco Oppini ha rivelato di aver ricevuto da Alfonso Signorini la proposta di entrare come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante il direttore di ‘Chi’ abbia voluto fortemente l’attore all’interno della casa più spiata d’Italia, Franco Oppini ha confessato di aver declinato il suo invito.

Queste sono state le parole dell’ex marito di Alba Parietti a riguardo:

Da gennaio comincerò le prove di Taxi a due piazze, qui declinato al femminile. Nell’originale c’è un tassista uomo con due mogli, mentre il nostro spettacolo prevede una tassista donna con due mariti. Barbara d’Urso è una macchina da guerra, mentre faremo lo spettacolo continuerà con Pomeriggio 5.

E, continuando, Franco Oppini ha dichiarato:

Faremo le prove al mattino, dalle 10.00 alle 14.00, per permetterle di andare in studio a preparare la trasmissione. Per il teatro, per il Goldoni e per Barbara, ho rinunciato al Grande Fratello.

Franco Oppini, dunque, ha svelato di aver declinato la proposta di Alfonso Signorini per lavorare al fianco di Barbara D’Urso.

Infine, l’ex marito di Alba Parietti ha concluso la questione con queste parole:

Mi hanno fatto una bella offerta, ma ho rinunciato perché il teatro è la mia vita e mi permette di lavorare per tre anni, anche se non prenderò gli stessi soldi. Ne ho parlato con Signorini che ha capito la mia situazione.

Nonostante Alfonso Signorini ha fatto di tutto per portarlo come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, Franco Oppini ha detto no al padrone di casa.