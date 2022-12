L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi contro il padre della gieffina: “Pagliaccio”

Senza alcuna ombra di dubbio Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti più amate e chiacchierate al Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il padre della gieffina ha ricevuto insulti pesanti da parte dell’ex fidanzato di sua figlia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Antonella Fiordelisi regala grandi colpi di scena al Grande Fratello Vip. Ieri 26 dicembre 2023, è andata in onda un’altra puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della diretta, la celebre gieffina è stata decretata come la preferita dal pubblico italiano.

Tuttavia, la vincita dell’ex schermitrice al televoto contro Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonino Spinalbese ha sollevato numerose polemiche in rete. Infatti, numerose sono le persone che ipotizzano che il televoto sia stato in quanto il pubblico del Grande Fratello Vip si è sempre schierato contro la diretta interessata.

Dinanzi alla vittoria della gieffina, la prima persona festeggiare è stato suo padre, Stefano Fiordelisi. Quest’ultimo ha colto l’occasione anche per lanciare una frecciatina a Guendalina Tavassi la quale si è detta in disaccordo con l’esito del televoto.

Le parole dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi

In ogni modo, il comportamento di Stefano Fiordelisi non è passato in osservato all’ex fidanzato di sua figlia, Gianluca Benincasa. Quest’ultimo non ci ha pensato due volte a scagliarsi contro l’uomo rivolgendogli insulti pesanti. Queste sono state le sue parole: