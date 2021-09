GF Vip, gaffe di Tommaso Eletti sulle opinioniste: le parole di Sonia Bruganelli

Quasi tutto pronto per l’inizio della sesta edizione del GF Vip. A qualche giorno dalla partenza del reality, sono emersi alcuni gossip che riguardano i membri del cast del programma, tutti ormai svelati. In queste ultime ore non si fa altro che parlare della gaffe commessa da Tommaso Eletti nei confronti delle due opinioniste del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Tommaso Eletti, ex protagonista di Temptation Island, farà parte del cast della sesta edizione del GF Vip. A qualche giorno dall’inizio del reality, il 19enne ha pensato di rispondere ad alcune domande dei fan in una diretta social. Proprio in questa occasione il 19enne si è reso protagonista di una gaffe nei confronti delle due nuove opinioniste del reality.

Quando un fan ha chiesto a Tommaso cosa ne pensasse di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, l’ex protagonista di Temptation Island ha risposto con queste parole:

Non so chi siano.

Dopo la clamorosa gaffe commessa nei loro confronti, non è tardata ad arrivare la risposta di una delle due donne, Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis ha svelato di non avere alcuna simpatia per il giovane Tommaso, al quale ha rivolto queste parole:

Lui è famosissimo. Questo è molto famoso. Si chiama Tommaso, c’avrà 16 anni. Lui ha fatto Temptation Island. Lui è il vip con Katia Ricciarelli, è famosissimo. Tra l’altro ha dato un esempio edificantissimo.

Oltre a ciò, Sonia Bruganelli ha dichiarato:

Sapete che lui stava con una che ha gli anni della madre, era geloso, quindi ha una storia bella e importante. Tante virtù questo ragazzo. Vorrei conoscere la madre di questo ragazzo, perché sicuramente avrà tanto da dire.

Tommaso Eletti al GF Vip, il commento di Selvaggia Lucarelli

Sonia Bruganelli sembra non essere l’unica a non provare simpatia nei confronti di Tommaso Eletti. In questi giorni, infatti, anche un altro personaggio del mondo dello spettacolo si è scagliato con il giovane. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli che ha commentato la partecipazione del 19enne al reality con queste parole: