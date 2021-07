In questi giorni Sonia Bruganelli si è ritrovata al centro di alcune polemiche. Sulla moglie di Paolo Bonolis, infatti, si è abbattuta una pioggia di critiche scatenata da alcuni utenti del popolo del web. La ragione che ha fatto infuriare i followers della donna riguarda un video girato a bordo del suo jet privato.

Non è la prima volta che Sonia Bruganelli si ritrova al centro delle polemiche per via dei suoi oggetti di lusso. Anche questa volta la moglie di Paolo Bonolis è finita nell’occhio del ciclone dopo aver mostrato di essere nel suo jet privato in compagnia dell’amico Gabriele Parpiglia.

In particolar modo, a far infuriare il popolo del web sarebbe stata una frase rivolta alla moglie di Paolo Bonolis. Queste sono state le parole che hanno scatenato la pioggia di critiche su Sonia Bruganelli:

Adesso non fare quello che non è mai stato fatto su un aereo privato: puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi.

Questa frase ha creato moltissima indignazione sul web tanto che gli utenti hanno fortemente criticato la moglie di Paolo Bonolis. Nonostante le numerose critiche, però, non è tardata ad arrivare la risposta di Sonia che ha deciso di commentare la vicenda con queste parole:

Non me lo paga lo stato l’aereo privato. Non lo uso a spese dei cittadini, insomma se ci porto i miei amici e Gabriele Parapiglia si esalta ma che ve ne frega a voi.

Sonia Bruganelli, le risposte della moglie di Paolo Bonolis alle critiche

Non è la prima volta che Sonia Bruganelli viene criticata per sfoggiare alcuni oggetti di lusso. La moglie del celebre conduttore, però, si è sempre difesa e non le ha mandate di certo a dire a coloro che la criticano. Queste le parole con cui la donna si è difesa dopo che gli utenti l’hanno accusata di essere raccomandata dal marito: