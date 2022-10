GF Vip, Gegia pubblica un post su Marco Bellavia ed è subito bufera: il motivo

Le parole scritte su Marco Bellavia non sono per niente piaciuto al popolo del web: ecco perché

Nel corso delle ultime ore il nome di Gegia è finito al centro delle principali pagine di cronaca rosa. Il motivo? Dopo l’incontro avvenuto con Marco Bellavia, l’ex gieffina ha scritto sui social delle parole che hanno suscitato nei suoi confronti moltissime critiche. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Gegia al centro di una vera e propria bufera. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il padrone di casa Alfonso Signorini ha invitato l’attrice a chiedere scusa a Marco Bellavia per quanto accaduto. Durante la sua ospitata a Pomeriggio 5, però, Gegia ha speso nei confronti dell’ex gieffino delle parole che l’hanno posta al centro di una vera e propria bufera.

Questo è quanto dichiarato dall’ex gieffina:

Io con Marco non ho sbagliato, voi avete visto solo piccoli spezzoni. Io ho una dignità. Non posso chiedere scusa a Marco perché io non ho colpe verso Marco. Nessuna.

Inutile dire che le parole dell’attrice hanno suscitato la rabbia dei fedeli telespettatori della trasmissione, anche se non è finita qui. Nel corso delle ultime ore, infatti, Gegia ha scritto una frase su Marco Bellavia che ha suscitato una forte rabbia dell’intero popolo del web.

Queste sono state le sue parole:

Eh va bene cari amici del web, pace fatta con Marco. Lo perdono. Contenti?

Come già anticipato, le parole di Gegia l’hanno posta al centro di una vera e propria bufera. Sono stati molti i commenti degli utenti che hanno rivolto all’ex concorrente del Grande Fratello Vip una marea di critiche. Tra le tante parole scritte contro Gegia, possiamo leggere:

Lo perdoni??È LUI CHE DEVE PERDONARE TUTTI VOI.

E ancora:

Fai ironia ma sei solo imbarazzante. La tua vera natura è venuta fuori, ormai è troppo tardi . Ti schifa tutta Italia gegia ( ma un nome normale ce l hai ???? Ma poi chi sei boh)

Oppure:

Ma è lui che dovrebbe perdonare te.. Che imbarazzo continuo che sei.

Al momento l’ex gieffina non ha risposto alle critiche del web scegliendo dunque di rimanere in silenzio.