Pomeriggio 5, Barbara D’Urso zittisce Gegia: il motivo

Gegia è stata ospite ieri pomeriggio di Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio 5. Qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha potuto fare a meno di parlare del suo presunto fidanzato turco Mehmet. In seguito alle parole dell’attrice, però, tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Barbara D’Urso ha zittito Gegia in diretta a Pomeriggio 5. L’ex gieffina è stata ospite del programma nella puntata di ieri e qui ha parlato di Mehmet, un uomo turco con cui l’attrice sostiene di avere una storia d’amore. Dal momento che Gegia ha confessato di essere solo in contatto con lui, le sue parole sono state aspramente criticate dagli ospiti in studio.

Questo è quanto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato riguardo Mehmet:

Mi chiama tutte le sere in videochiamata. Dal 30 agosto mi ha detto ‘Io ti amo’ e io gli ho detto ‘Io pure’.

Dopo queste parole, Gegia ha poi svelato alcuni retroscena riguardo l’incontro con Mehemt.

L’ex gieffina sostiene di aver incontrato l’uomo in aeroporto, precisamente a Istanbul. Qui Gegia, immediatamente colpita dalla sua bellezza, avrebbe chiesto a Mehmet un contatto telefonico. Proprio da quel momento i due avrebbero iniziato a sentirsi.

Come già anticipato, le parole di Gegia sono state criticate dagli ospiti in studio. Tra i tanti, ad esempio, Vladimir Luxuria ha mostrato più volte nei confronti dell’ex gieffina un grande scetticismo. Durante l’ospitata dell’attrice a Pomeriggio 5 tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Barbara D’Urso ha infatti zittito Gegia in diretta. Parlando in continuazione senza mai fermarsi, la conduttrice ha sbottato rivolgendo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip delle parole in napoletano. Questo è quanto detto dalla padrona di casa:

Ti stai nu mument zitt?

Un siparietto simpatico che non è di certo passato inosservato ai fedeli telespettatori della trasmissione.