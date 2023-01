GF Vip, Giaele De Donà troppo magra: richiesto l’intervento della produzione

Giaele De Donà è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Durante l’ultima puntata del reality andata in onda, i fedele telespettatori del programma si sono mostrati preoccupati per l’eccessiva magrezza della Vippona tanto da richiedere l’intervento della produzione. Ecco cosa è successo.

Nel corso delle ultime ore il nome di Giaele De Donà è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, i telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di notare l’eccessiva magrezza della concorrente.

Sono molti coloro che ieri sera hanno commentato sui social l’eccessiva magrezza di Giaele De Donà. Il popolo del web si è mostrato seriamente preoccupato per la gieffina tanto da richiedere l’intervento della produzione. Queste sono alcune delle parole scritte dagli utenti di Twitter:

Continuo a notare che Giaele è sempre più magra ed ha il viso scavato, le occhiaie ed è spesso stanca. Forse sarebbe meglio fare qualche accertamento, no?

Oppure:

È impressionante quanto sia diventata magra Giaele, sono preoccupato… Giaele deve uscire assolutamente non sta bene evidente troppo magra.

E ancora:

Non simpatizzo troppo per lei, ma ragazzi Giaele è entrata magra ma ora sta diventando patologica secondo me, pelle e ossa. Sono un po’ preoccupata. Non ha un minimo segno di fondoschiena, seno, pancia, cosce… boh. Autori o persone a lei vicine non fanno nulla?

Tutti coloro che la seguono hanno potuto notare che la magrezza è una caratteristiche che ha contraddistinto Giaele sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. In questi ultimi mesi, però, sembra che la Vippona sia dimagrita troppo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la produzione interverrà in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.