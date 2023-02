GF Vip, Gianluca Benincasa smaschera Antonella Fiordelisi: “Ho le prove”

La faida tra Gianluca Benincasa e la famiglia di Antonella Fiordelisi continua. Dopo aver rivelato che i famigliari della gieffina hanno bloccato il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, in un’intervista rilasciata a ‘Fan Page’, ha mostrato alcune prove che smaschererebbero la concorrente del reality.

Gianluca Benincasa una furia contro Antonella Fiordelisi e la sua famiglia. Stando a quanto emerso, pare che l’uomo abbia smascherato la sua ex fidanzata, attaccandola e lanciando contro di lei pesanti accuse. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa sta succedendo in merito a questa vicenda tanto chiacchierata nelle ultime ore.

Queste sono le parole che Gianluca Benincasa ha rilasciato su Antonella Fiordelisi a ‘FanPage’:

Ho detto che ci eravamo allontanati. La verità è che non siamo mai riusciti a separarci e, infatti, in estate siamo tornati insieme. Ho i video che lo dimostrano. In uno di questi video mi dice che mi ama.

E, continuando, l’ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto:

Ne ho addirittura un altro girato mentre Antonella si trovava in quarantena prima di entrare nella Casa. In quel video le dico: “Gioca bene” e lei mi risponde che mi ama e che le mancherò. Poi si mette a piangere.

Il video di cui parla Gianluca Benincasa è stato visionato da ‘FanPage’ che ne ha garantito l’esistenza. Ma l’intervista dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è poi proseguita rivelando alla pagina questa clamorosa notizia:

Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship ma che non sarebbe andata oltre. Tipo come con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare gli spettatori senza che dovesse andare a letto con un altro. Attenzione: in questa scelta il GF non c’entra niente, è lei che ha deciso che cosa voleva fare. Ho video e messaggi di lei che è in quarantena, che mi dice che mi ama e conferma che stavamo insieme.

E, continuando, Gianluca Benincasa ha aggiunto: