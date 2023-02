Gianluca Benincasa non entrerà più al Grande Fratello Vip: “Provvedimenti legali”

Secondo alcune indiscrezioni che si facevamo sempre più insistenti, Gianluca Benincasa sarebbe dovuto diventare un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Tuttavia, sembra che la famiglia di Antonella Fiordelisi abbia preso seri provvedimenti per impedire il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nel corso della puntata del 6 febbraio 2023, Gianluca Benincasa avrebbe dovute fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip. Alla luce di questo, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi era stato già messo in quarantena ma la famiglia delle gieffina avrebbe fatto di tutto per ostacolare il suo ingresso.

Stando a quanto sostiene Alessandro Rosica, il mental coach non diventerà più un concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini. In questo modo l’esperto ha diffuso la notizia shock:

Notizia shock ultim’ora news Alessandro Rosica. Gianluca Benincasa non entrerà più nel Grande Fratello Vip. La famiglia di Antonella Fiordelisi ha preso forti provvedimenti legali che hanno causato lo stop come concorrente di Gianluca Benincasa. Cosa ne pensate?

Dopo la condivisione del post di Rosica, Benincasa non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un duro sfogo attraverso un video pubblicato sul suo account social:

Ho letto che mi hanno accusato di essere uno stalker, ma ovviamente non è vero niente. Mi sono ritrovato in una situazione bruttissima: la mia ragazza mi ha tradito in diretta e il padre e la madre lo sapevano. Ho chat della madre e del padre che mi chiedono di andare a fare commissioni per lei. […] Fino al 12 ottobre avevo un bellissimo rapporto con la famiglia. Fino a quella data. Poi hanno preso le distanze da me. Quello che è successo nei miei confronti è brutto ed è brutto che siano arrivati a questo.

Una reazione inaspettata quella dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi il quale ha concluso il suo discorso con queste parole:

Non ho mai fatto del male a nessuno, mentre loro hanno fatto un danno alla mia immagine. Loro sapevano tutto di me e lei e forse erano loro quelli ossessionati, non io. Quello che mi hanno fatto è davvero un peccato, ma nella vita sono abituato a ricevere pugnalate alle spalle. Ma va bene così. Ovviamente mi difenderò tramite il mio legale, ma è davvero un peccato che sia finita così, ma mi dispiace per loro perché la cattiveria torna come il karma. Ora ce la leghiamo al dito e non dimenticheremo così facilmente.