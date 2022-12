GF Vip, Ginevra Lamborghini ha rivisto sua sorella Elettra? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Ginevra Lamborghini è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso, pare infatti che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip stia pian piano ricostruendo un rapporto con sua sorella Elettra. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Ginevra ed Elettra Lamborghini vicine alla pace? In occasione di un’intervista radiofonica l’ex Vippona si è lasciata andare ad alcune confessioni riguardo non solo la sua vita lavorativa ma anche privata. Durante il colloquio, alcune sue dichiarazioni non sono passate inosservate. Tra queste, le parole di Ginevra riguardo un riavvicinamento con sua sorella Elettra hanno attirato l’attenzione di tutti.

Ai microfoni di una nota radio Ginevra Lamborghini ha confessato che in questo periodo c’è stato un piccolo riavvicinamento tra lei e sua sorella Elettra. Ed anche se è ancora un po’ troppo presto per parlarne, pare che le cose stia andando tutte nella giusta direzione.

Queste sono state le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip riguardo questa vicenda che sta facendo molto chiacchierare:

La vicinanza di mia sorella mi ha riempito il cuore. C’è una porticina che, piano piano, si riaprirà sempre di più.

Al momento le dirette interessate non hanno aggiunto ulteriori dettagli ma, stando alle parole di Ginevra, pare che tutto si stia sistemando.

GF Vip, Ginevra Lamborghini parla del suo rapporto con Antonino Spinalbese: “C’è solo amicizia”

L’intervista rilasciata a Giada Miceli è poi proseguita con alcune dichiarazioni, da parte di Ginevra, riguardo Antonino Spinalbese. Stando alle parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, pare che tra Ginevra e Antonino ci sia solo un’amicizia.

La stessa Ginevra ha infatti svelato di frequentare una persona che non farebbe parte del mondo dello spettacolo. Queste sono state le sue parole a riguardo: