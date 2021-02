GF Vip, Giulia Salemi meravigliosa con l’abito di Jungle. Ma sapete qual è il significato nascosto di quel abito e quanto costa?

Venerdì sera è andata in onda la quarantunesima puntata del GF Vip con al timone il padrone di casa Alfonso Signorini. Non sono potuti mancare i colpi di scena, come l’eliminazione dell’influencer italo-persiana Giulia Salemi. E proprio la bella influencer ha deciso di indossare un abito verde che fa parte della storia della moda.

Oltre che per la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Giulia Salemi non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori anche per un altro motivo. Tutti avrete infatti notato l’abito stratosferico indossato dall’influencer italo-persiana in puntata. Ebbene, si tratta di un abito che ha fatto la storia della moda.

Si chiama ‘Jungle Dress’ ed è un modello iconico di Versace. Il nome deriva dalla fantasia dell’abito. Possiamo infatti notare la stampa verdeggiante che ricorda la vegetazione della giungla. Possiamo notare che il vestito è a maniche lunghe ed ha una profonda scollatura a V. A rendere l’abito ancora più sexy è lo spacco laterale.

Subito è scattata la caccia al prezzo dell’abito. Tenetevi forti, perché il vestito indossato da Giulia Salemi nell’ultima puntata del GF Vip ha un prezzo davvero da capogiro. Infatti, l’abito viene venduto a un prezzo di ben 5.500 euro.

A completare il magnifico look di Giulia Salemi per la sua ultima partecipazione al programma, non potevano mancare sandali semplici con listini dorati. Non tutti sanno che l’abito ha più di vent’anni. Infatti, appare per la prima volta negli anni 2000 ai Grammy Awards. Ad indossarlo per prima non poteva essere che lei, la regina del pop Jennifer Lopez.

La storia di ‘Jungle Dress’ è molto particolare. Il suo successo fu talmente immenso tanto che le persone cominciarono a cercarlo su Google. Iniziava in questo modo, proprio negli anni 2000, la nascita di Google Immagini. Dunque ‘Jungle Dress’ fa parte della storia della moda dal momento che dopo tanti anni riscuote ancora molto successo.