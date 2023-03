GF Vip, Guendalina Tavassi attacca di nuovo Sonia Bruganelli: le sue parole

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, Alfonso Signorini è stato costretto ad intervenire richiamando i Vipponi in seguito agli atteggiamenti scorretti che hanno causato l’ira di Pier Silvio Berlusconi. Anche Sonia Bruganelli ha detto la sua, rivelando di aver esagerato con i toni. In seguito alle parole dell’opinionista, Guendalina Tavassi si è scagliata duramente contro la moglie di Paolo Bonolis.

Guendalina Tavassi non smette mai di far parlare di sé. In un’intervista rilasciata a ‘FanPage’, la sorella di Edoardo Tavassi si è scagliata nuovamente contro Sonia Bruganelli dopo che l’opinionista ha fatto in diretta un mea culpa affermando di aver esagerato con i toni durante la scorsa puntata.

Queste sono state le parole pronunciate dalla moglie di Paolo Bonolis:

La mia vena la volta scorsa ha esagerato, soprattutto con le due ragazze, perché poi in comunicazione è importante quello che si dice, ma è ancora più importante la modalità con cui lo si dice. Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare da qualcosa in cui io, per il lavoro che faccio in questo momento, non dovevo farmi condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che ci è rimasta molto male, e anche per Giaele.

Come già anticipato, le parole dell’opinionista non sono piaciute per niente a Guendalina Tavassi la quale, intervistata da ‘FanPage’, si è scagliata duramente contro Sonia Bruganelli. Queste sono state le sue parole a riguardo:

È stata pesante. Non capisco perché tanta cattiveria nei confronti di mio fratello che è una persona perbene. Vive di reality? Vorrei ricordarle che fino a 5 mesi fa lavorava come videomaker in ambito medico. Ha fatto due reality nello stesso anno per la prima volta in vita sua. Inoltre, sentire una persona che viene pagata per parlare di mio fratello che sta facendo un reality dire che uno vive di reality mi fa sorridere.

E, continuando, la sorella di Edoardo Tavassi ha aggiunto: