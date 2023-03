GF Vip, Guendalina Tavassi contro Sonia Bruganelli: “Strega”

Guendalina Tavassi non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della sorella di Edoardo Tavassi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune dichiarazioni su Sonia Bruganelli che non sono passate inosservate. Scopriamo insieme quali sono state le frasi pronunciate dall’influencer rivolte contro l’opinionista.

Guendalina Tavassi contro Sonia Bruganelli. In queste ultime ore la sorella di Edoardo Tavassi si è scagliata duramente contro la moglie di Paolo Bonolis in seguito al pensiero espresso nei confronti di suo fratello Edoardo. Stando alle parole di Sonia, infatti, Edoardo Tavassi sarebbe un concorrente ‘manipolato, opportunista e stratega’.

Le parole che l’opinionista del Grande Fratello Vip ha pronunciato contro suo fratello non sono per niente piaciute a Guendalina che per questo motivo si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro la moglie di Paolo Bonolis. Queste sono state le parole dell’influencer:

Fa solo piacere sentirsi dire queste cose dalla strega col porro. […] Dice che lui a 38 anni vive di reality e lei invece a 50 vive per guardare Mediaset Extra? Ma cosa sto sentendo, ragazzi…! Questa è follia.

E, continuando, la sorella di Edoardo Tavassi ha aggiunto:

Mi fa ridere questo attacco a Edoardo che vive di reality. Ne ha fatto uno, insieme a me, per la prima volta in vita sua, l’Isola dei Famosi l’anno scorso, e l’hanno chiamato a questo. Lei è pagata per guardare il reality che sta facendo Edoardo. Prima ha sempre lavorato come video maker nel settore sanitario.

Infine Guendalina Tavassi con concluso con queste parole:

Ma che caz*o ti inventi. Dai, continuassero a mandare avanti Tontonella che evidentemente li mantiene e stipendia tutti, altrimenti non si spiega per quale motivo sia così protetta questa persona.

Come reagirà Sonia Bruganelli all’attacco di Guendalina Tavassi? Non ci resta che scoprirlo nei prossimi giorni.