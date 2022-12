GF Vip, Guendalina Tavassi commenta il rapporto tra suo fratello e Micol Incorvaia

Nel corso delle ultime ore il nome di Guendalina Tavassi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha scelto la sua pagina social per dire la sua riguardo il rapporto nato tra suo fratello Edoardo e Micol Incovaia. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Durante una diretta Instagram Guendalina Tavassi si è lasciata andare ad alcune rivelazione riguardo lo speciale legame che si sta creando in questi giorni tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Nel dettaglio, l’ex naufraga ha rivelato di essere molto entusiasta, dal momento che non ha mai visto suo fratello così preso.

Queste sono state le parole dell’influencer a riguardo:

Non lo so. Io comunque Edoardo non l’ho mai visto. Perché è veramente… a parte quando esce gli faccio uno di quei cappottoni… perché mi ha preso per il c***o dall’inizio alla fine. Sempre a dirmi ‘io con voi a cena non vengo, non ci sto. Sempre appiccicati, baci, cose, sempre qua, sempre là.”