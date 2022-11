Guendalina Tavassi mostra la camera dei figli: il dettaglio che non passa in osservato

Senza alcuna ombra di dubbio Guendalina Tavassi è uno dei personaggi famosi più chiacchierati e seguiti nel mondo del web. Non molto tempo fa, la nota influencer ha mostrato la camera dei suoi figli sui social. Tuttavia, un dettaglio non è passato in osservato agli occhi degli utenti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Guendalina Tavassi è sempre molto attiva sui social attraverso cui rende partecipi tutti i suoi follower della sua vita privata. Un po’ di tempo fa, la nota influencer aveva pubblicato alcune foto sulle sue Instagram Stories le quali ritraevano la camera dei suoi figli. Per la stanza dei due bambini la donna ha scelto un design unico e curato nei minimi dettagli.

L’ex concorrente de L’Isola Dei Famosi ha voluto aggiornare i suoi fan sull’allestimento della camere dei figli Chloe e Salvatore, avuti dalla relazione con l’ex marito Umberto D’Aponte. Tuttavia, ad attirare l’attenzione dei suoi followers è stata la particolare forma a casetta del letto e un piccolo angolo beauty per la piccola:

Vi volevo far vedere la cameretta quasi finita. Qui abbiamo Chloe, qua sotto ci dorme Sasi, perché qua abbiamo messo la TV… […] E poi fuori c’è la mitica verandina di Chloe con la sua toeletta.

Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip

Guendalina Tavassi è stata ospite al Grande Fratello Vip nella puntata andata in onda lunedì 14 novembre. L’influncer ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per dare sostegno a suo fratello Edoardo Tavassi.

Tuttavia, nel corso della sua breve permanenza, l’influencer ha avuto anche un duro scontro con Antonella Fiordelisi. Inutile dire che la donna si è contraddistinta sempre per il suo carattere scoppiettante grazie al quale sa bene come attirare l’attenzione.