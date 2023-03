Sonia Bruganelli dice addio al GF Vip: ecco cosa farà in futuro

Sonia Bruganelli partecipa alla settima edizione del Grande Fratello Vip in qualità di opinionista. Nel corso dell’ultimo periodo, la donna ha deciso di dire addio definitivamente al suo ruolo nel programma condotto da Alfonso Signorini. Il motivo? Scopriamolo insieme!

Sonia Bruganelli spiazza tutti i suoi fan. Nel corso delle ultime ore l’opinionista del Grande Fratello Vip è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta, a renderla protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate da lei stessa in merito alla sua carriera televisiva.

Nel dettaglio, la moglie di Paolo Bonolis sarebbe pronta ad abbandonare in modo definitivo il suo ruolo all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini. Nonostante sia molto amata da tutto il pubblico italiano, la donna avrebbe altri progetti a cui dedicarsi.

A darne l’annuncio è stata lei stessa in occasione di un’intervista. Queste sono state le sue parole:

Vado a Trieste a trovare mio figlio Davide, che gioca nella Triestina. Il weekend lo dedico ai miei ragazzi, a volte vado a fare un aperitivo con le amiche. I tempi morti li sfrutto per ‘respirare’ o fare la spesa, come tutti, il sabato o la domenica mattina. Oppure, come domenica scorsa, vado a trovare papà che non c’è più.

Il celebre volto televisivo è stata presente nello studio del Grande Fratello Vip in qualità di opinionista per ben due edizioni. La donna si è detta convinta di abbandonare il programma, nonostante l’amicizia che la lega ad Alfonso Signorini e la sua collega Orietta Berti. Si tratta di una decisione maturata nel corso del tempo per lasciare spazio a giovani talenti come per esempio Soleil Sorge o Giulia Salemi.