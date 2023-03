GF Vip, la mamma di Antonella Fiordelisi scrive una lettera a Pier Silvio Berlusconi

In questi giorni Antonella Fiordelisi è uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In seguito all’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, la gieffina ha avuto un vero e proprio crollo emotivo ed ha espresso la sua volontà di lasciare la casa. In queste ore sta circolando la notizia secondo cui la madre dell’ex schermitrice ha scritto una lettera a Pier Silvio Berlusconi. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

La madre di Antonella Fiordelisi ha deciso di rompere il silenzio e di scrivere una lunga lettera all’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. In seguito ai numerosi attacchi che l’ex schermitrice sta subendo in questi giorni, la donna ha voluto fare una richiesta al compagno di Silvia Toffanin.

La lettera che la madre di Antonella Fiordelisi ha scritto a Pier Silvio Berlusconi inizia con queste parole:

Carissimo Pier Silvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GF Vip, in qualità di schermitrice e modella.

E, continuando, la donna ha poi aggiunto:

Pensi che mia figlia Antonella, purtroppo poco avvezza alle parolacce, è stata tacciata di eccessivo protagonismo (come se in un reality fosse un sacrilegio) e perfino di essere, con le parole, una grande provocatrice […] Questi attacchi continui, hanno portato, come conseguenza, ad un odio social nei confronti di mia figlia veramente spropositato.

Ma non è finita qui. Lo sfogo della mamma di Antonella Fiordelisi è poi proseguito in questo modo:

Che delusione poi quando vedi un’opinionista, questa volta la Berti, attaccare mia figlia senza un minimo di argomentazione, ripetendo come un mantra che è arrogante, che si vanta di avere 1 milione di follower […] Credo che ieri sera si sia assistito ad una pagina veramente brutta di televisione. Si infierisce su una ragazza che è stata sempre educata e che in piedi e composta in studio, deve sorbire incredula tutto il veleno sputato dalla Berti con una tale ferocia e veemenza.

Infine, concludendo, la mamma della gieffina ha aggiunto: