GF Vip, la famiglia di Antonella Fiordelisi una furia contro il reality: il motivo

Antonella Fiordelisi è senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata del reality andata in onda ieri sera, la gieffina è stata coinvolta nell’ennesima polemica che ha costretto tutta la sua famiglia a scagliarsi contro il programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme cosa è successo.

Ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato la seconda finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Insieme ad Oriana Marzoli, Micol Incorvaia ha conquistato la finale. La gieffina ha battuto al televoto Antonella Fiordelisi la quale non sembra aver preso bene la decisione del pubblico.

Antonella, infatti, ha trascorso una notte all’insegna della tristezza e della malinconia. L’ex schermitrice ha infatti confessato ad alcuni suoi compagni di avventura di fare fatica dal momento che il resto del gruppo presente all’interno della casa più spiata d’Italia è contro di lei. Ma la decisione del pubblico di votare Micol come finalista non è piaciuta neanche alla famiglia di Antonella che si è scagliata duramente contro il programma.

Nel corso delle ultime ore Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, è intervenuto sui social facendo una richiesta a tutti gli utenti del web. L’uomo ha infatti chiesto di non votare più per la gieffina. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Come prenderanno tutti i fan di Antonella e dei Donnalisi le parole del padre della gieffina? Non ci resta che scoprirlo nei prossimi giorni.

Nel frattempo sulla pagina Twitter di Antonella gestita dai suoi genitori sono state pubblicate delle parole contro Orietta Berti. Questo è l’attacco che la famiglia della gieffina ha rivolto all’opinionista del reality:

Cara Orietta, la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è molto più educata di te. Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di televoto flash di non salvare Antonella, per il suo bene..