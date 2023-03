GF Vip, i fan di Antonella Fiordelisi scrivono una lettera alla gieffina: “Ecco perché ti abbiamo fatto uscire prima”

L’avventura di Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip è terminata. Ieri sera, infatti, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality è stata costretta ad abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia. In seguito all’eliminazione di Antonella, i fan della gieffina hanno deciso di scrivere per lei una lettera spiegando i motivi che li hanno spinti a non votarla.

Antonella Fiordelisi non è più una concorrente del Grande Fratello Vip. Nella puntata andata in onda ieri sera, infatti, l’ex schermitrice è stata la meno preferita del pubblico ed è quindi stata costretta ad abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia.

In seguito all’eliminazione della gieffina i fan di Antonella hanno voluto scrivere per lei una lettera in cui hanno spiegato i motivi per cui hanno deciso di non votarla. Scopriamo insieme quali sono state le parole dei fan di Antonella Fiordelisi.

La lettera dei fan di Antonella Fiordelisi: “Siamo riusciti a riportarti a casa”

Queste sono le parole con cui inizia la lettera che i fan di Antonella Fiordelisi hanno scritto dopo l’eliminazione della Vippona dalla casa del Grande Fratello Vip:

Cara Nellina, se leggerai questa lettera vorrà dire che siamo riusciti a riportarti a casa. Forse non capirai subito perché abbiamo deciso di farti uscire ad un passo dalla finale e proveremo a spiegartelo cosi. Ti abbiamo vista varcare la porta rossa bellissima e con quel sorriso che è stato impossibile non notare. Andavi incontro ad uno dei tuoi sogni, lo stavi realizzando, e ancora non sapevi quanto ti avrebbe cambiato la vita.

E, continuando, i fan dell’ex schermitrice hanno poi aggiunto:

Poi ti abbiamo vista attaccare per difesa, mostrando la tua corazza per nascondere le tue fragilità, quelle che non volevi dare in pasto a tutti. E ti abbiamo vista diffidente, piena di paure, di fronte alla nascita di un sentimento che non ti aspettavi, che non avevi previsto. E poi ti abbiamo vista innamorata, senza difese, libera da quella corazza, con tutte le fragilità e le insicurezze esposte. Ti abbiamo vista crescere sotto i nostri occhi, maturare, diventare una piccola grande donna, riuscendo a conservare sempre quella purezza e quella spontaneità della bimba che ci ha fatto innamorare tutti cantando “Pippi calzelunghe’ e sfoderando quelle mirabili frecciatine in latino.

Per poi concludere con queste parole: