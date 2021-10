Raffaella Fico è una delle concorrenti della sesta edizione del GF Vip. Questa è la seconda volta che la gieffina approda nella casa più spiata d’Italia. Ricordiamo infatti che Raffaella è approdata nel mondo dello spettacolo dopo il suo ingresso attraverso la porta rossa, avvenuto circa dieci anni fa.

Dopo la sua prima permanenza nella casa più spiata d’Italia, Raffaella Fico sembra essere cambiata molto. I fedeli telespettatori del reality non hanno potuto fare a meno di notare non solo il cambiamento estetico della donna, ma soprattutto quello di stile. Pare infatti che Raffaella abbia detto addio ai look acqua e sapone per accogliere stili molto più sofisticati.

Nelle varie puntate del GF Vip andate in onda, a tutti non sono passati inosservati gli splendidi gioielli indossati da Raffaella Fico. C’è da dire che gli accessori sfoggiati dall’ex compagna di Mario Balotelli portano la firma di uno dei marchi più amati dai personaggi del mondo dello spettacolo: Cartier.

Da Belen Rodriguez a Elisabetta Gregoraci, sono molte le Vip che amano alla follia i gioiell Cartier. Tra le tante, anche Raffaella Fico ha deciso di completare i meravigliosi look che sfoggia durante le puntate del GF Vip con i gioielli che portano tale firma.

In particolar modo, non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori il Love Bracelet, un bracciale in oro giallo da 18 carati che sul sito del lussuoso marchio ha un valore di 6900 euro. Oltre a questo gioiello possiamo descriverne un altro con un valore ancora più elevato.

Stiamo parlando del Just un clou in oro giallo, ovvero un bracciale a forma di chiodo che sul sito del noto marchio Cartier ha un prezzo di 7450 euro. Ovviamente i bracciali Cartier non sono l’unica passione di Raffaella Fico. La gieffina, infatti, ha sempre dimostrato di essere un appassionata della moda e del lusso che ha sempre sfoggiato con eleganza senza apparire mai volgare.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: