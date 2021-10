GF Vip, il noto atleta paralimpico contro il reality: “Chiedo provvedimenti”

Sta creando non poche polemiche la gaffe di cui la regia del GF Vip si è resa protagonista. Mentre i concorrenti erano in giardino, dalla regia qualcuno degli autori, non curante del microfono aperto, ha rivolto parole non poco carine nei confronti dei concorrenti. Il video in poche ore è diventato virale e a seguito della frase pronunciata dagli autori molti si sono scagliati contro il reality.

Una massa di imbecilli e cerebrolesi, c***i loro.

Questa è la frase pronunciata da qualcuno degli autori e rivolta ai concorrenti del Grande Fratello Vip mentre erano in giardino. Nel giro di pochi minuti la vicenda è diventata virale e in questi giorni ha scatenato parecchie polemiche.

Sono stai molti, infatti, coloro che si sono scagliati contro il reality. Tra questi l’atleta paralimpico Giuseppe Campoccio ha espresso tutta la sua indignazione nei confronti del reality per questo spiacevole episodio. L’atleta paralimpico ha scritto una lunga lettera pubblicata dal ‘Corriere.it’ in cui ha scritto:

Rimango letteralmente stupito, offeso, e indignato, su come possa passare questa frase senza che nessuno abbia preso una posizione contro la redazione del programma. Io sono un cerebroleso che riesce a vincere medaglie olimpioniche mentre voi che riuscite a fare? Voglio ricordare a coloro che non lo sanno che le cerebrolesioni sono conseguenze patologiche di malattie o traumi che nulla hanno a che fare con la stupidità e l’ignoranza delle persone.

E, continuando con il suo sfogo, Giuseppe Campoccio ha dichiarato:

La cerebrolesione, o lesione cerebrale, è un danno del cervello (con distruzione delle cellule neuronali) che può verificarsi dal concepimento alla nascita, fino all’età adulta.

GF Vip, le parole di Giuseppe Campoccio ad Alfonso Signorini

Dopo essersi scagliato duramente contro il reality, l’atleta paralimpico ha rivolto un appello al conduttore Alfonso Signorini. Giuseppe Campoccio ha consigliato al padrone di casa di trattare la vicenda in diretta e prendere dei provvedimenti nei confronti di coloro che hanno pronunciato le frasi contro i concorrenti del Grande Fratello Vip.

