GF Vip, il ricordo di Dayane Mello per il fratello scomparso

L’ex concorrente del GF Vip Dayane Mello ha voluto ricordare il fratello Lucas, scomparso prematuramente, con un gesto speciale. Ricordiamo che la modella brasiliana è venuta a conoscenza della tragedia che ha colpito la sua famiglia mentre era all’interno della casa più spiata d’Italia. Una volta uscita dalla casa la modella brasiliana ha cercato di metabolizzare il suo lutto stando accanto alle persone a lei più care.

In queste ultime ore l’ex gieffina Dayane Mello ha condiviso sui social il gesto speciale che ha compiuto in ricordo del fratello Lucas, scomparso prematuramente all’età di 27 anni in un tragico incidente stradale. Come mostrato da Dayane, l’ex concorrente del GF Vip ha fatto un nuovo tatuaggio proprio in onore di Lucas.

C’è da dire che la modella brasiliana presenta molti tatuaggi ma questo ha un significato davvero speciale. Come mostrato dalla stessa Dayane, il nuovo tatuaggio in questione raffigura il nome di Lucas insieme alle coordinate di una stella che porta il nome del fratello scomparso.

La prematura scomparsa di Lucas è stata senza dubbio grande fonte di dolore per la modella brasiliana. Dopo la comunicazione da parte degli autori del GF Vip riguardo la tragedia, Dayane Mello ha potuto scegliere liberamente se rimanere nella casa oppure abbandonare il gioco.

Ma a causa delle norme anti-Covid, la modella brasiliana ha scelto di rimanere nella casa dove, insieme ai suoi inquilini, ha potuto elaborare meglio l’immenso dolore. Nonostante la tragedia, però, oggi Dayane Mello sembra aver raggiunto la serenità accanto a sua figlia Sofia.

GF Vip, frequentazione in corso tra Dayane Mello e Mario Balotelli?

Per quanto riguarda la sua vita privata, secondo alcuni rumors sembra che la modella brasiliana abbia iniziato una relazione sentimentale con il calciatore Mario Balotelli. Pare infatti che i due si siano visto dopo l’esperienza di Dayane Mello al GF Vip. Tuttavia, però, per il momento tutto tace in quanto i diretti interessati non si sono esposti sulla vicenda.