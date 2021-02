Dayane Mello, il significato del tatuaggio sulla schiena che la legava al fratello Lucas, scomparso prematuramente

Una terribile tragedia quella che ha colpito la famiglia di Dayane Mello. Stando a quanto riportato da tutte le testate giornalistiche, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio un brutale incidente stradale ha portato via per sempre il fratello della modella, Lucas. La notizia è stata comunicata immediatamente alla concorrente del GF Vip il quale ha permesso all’inquilina di decidere liberamente se restare o abbandonare il gioco.

Sotto consiglio degli altri inquilini e dei famigliari, tra cui l’ex compagno Stefano Sala, Dayane Mello è rimasta dentro la casa. Un lutto tremendo quello che ha colpito la modella brasiliana la quale, però, insieme al conforto e alla vicinanza degli altri concorrenti può elaborare meglio il dolore all’interno della casa. Tutti, infatti, si sono uniti al dolore di Dayane e hanno voluto ricordare il fratello Lucas a modo loro.

La modella e concorrente del GF Vip condivideva con il fratello prematuramente scomparso e gli altri uomini della famiglia un tatuaggio. Si tratta di una scritta giapponese. Mentre tutti gli uomini presentano la scritta tatuata sul braccio, Dayane sulla schiena. Non ci è dato sapere il significato di quella scritta ma sappiamo che significa molto per Dayane Mello e che la legga alla sua famiglia.

C’è da dire, però, che questo non è l’unico tatuaggio che Dayane Mello presenta. La modella, infatti, li ama molto, anche se a prima vista sembra non averne affatto. Ad esempio, avete notato che sulla caviglia destra Dayane ha tatuato un tribale? Il simbolo sembra non avere alcun significato ma è soltanto un tatuaggio di valore estetico.

Il tatuaggio più importante per Dayane è sicuramente quello dedicato alla figlia Sofia, avuta dall’ex compagno Stefano Sala. Infatti, i due hanno fatto entrambi questo tatuaggio, che rappresenta la scritta ‘Bubi’. Mentre Dayane lo ha dietro al collo, Stefano Sala sul fianco.

Un altro mini tatuaggio che possiamo notare nella modella brasiliana è un delfino fatto dietro la spalla. Dal momento che sembra essere molto sbiadito, Dayane potrebbe averlo fatto molto tempo fa, addirittura ancora prima di giungere in Italia.