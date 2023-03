Jessica Selassié ricorda il trionfo al GF Vip 6: “Ancora non ci credo”

L’anno scorso, esattamente la sera del 14 marzo 2022, Jessica Selassié diventava la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, a distanza di un anno dalla vittoria l’ex gieffina ha voluto ricordare quel giorno attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza dubbio, tra i concorrenti più amati e popolari della sesta edizione del Grande Fratello Vip appare il volto di Jessica Selassié. Infatti quest’ultima è stata una delle protagoniste più amate dal pubblico italiano in quanto ha raggiunto la finale accreditandosi la vittoria.

La sera del 14 marzo 2022 nello studio di Cinecittà, Alfonso Signorini comunicava l’esito dell’ultimo televoto a Jessica e Davide Silvestri. In quell’occasione, la gieffina ottenne più del 60% di preferenze.

A distanza di un anno dalla vittoria la 27enne ha celebrato la ricorrenza pubblicando un video sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

14 Marzo 2022 / 14 Marzo 2023. Se ci penso, ancora non ci credo.

E mi riguardo queste scene con stupore, come se fosse la primissima

volta …Invece è già passato un anno esatto da questo momento

magico che resterà per sempre inciso nel mio cuore. Tutto questo

solo grazie ed esclusivamente A VOI. Vi amo e vi amerò per sempre.

La vostra vincitrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HIH Princess Jessica MHS (@jessyselassie)

Jessica Selassié: che cosa fa adesso