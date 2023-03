GF Vip, Sonia Bruganelli confessa: “Ecco cosa penso di Antonella Fiordelisi”

Sonia Bruganelli è stata la protagonista di Casa Chi, il format Instagram settimanale ‘Chi’ condotto da Sophie Codegoni. Qui l’opinionista del Grande Fratello Vip ha espresso il suo pensiero su alcuni concorrenti di questa edizione e in particolar modo su Antonella Fiordelisi. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Ospite di Casa Chi, Sonia Bruganelli si è lasciata andare ad alcuni pensieri su Antonella Fiordelisi. Riguardo la gieffina, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality, la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato che l’influencer è una delle sue concorrenti preferite.

Non sono mancate poi parole nei confronti di Edoardo Donnamaria, e sul rapporto che quest’ultimo ha con Antonella Fiordelisi. Riguardo la coppia più chiacchierata di questi ultimi mesi, Sonia Bruganelli si è espressa con queste parole:

Seguo e vedo come evolvono, a cinque mesi esce fuori la persona il carattere. All’inizio non mi piaceva Antonella, poi l’ho vista andare avanti e credo sia una di quelle insieme a Edoardo DonnaMaria che è entrata presumendo di poter gestire il reality, iniziare a discutere, è partita a 1000. Poi ha iniziato a tirare fuori quella che realmente, con sprazi di recitazione, sprazzi di voler esasperare i toni, ma anche di essere dipendente dal consenso degli altri.

E, continuando, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha aggiunto:

Edoardo è entrato molto più leggero e credo invece che si sia seriamente invaghito di Antonella e forse anche del ruolo che insieme loro esercitavano, poi però come succede credo nella convivenza continua e assidua, diciamo ci si innamora, ma in realtà diventa una dipendenza. Ti svegli la mattina e vedi un viso che poi ti sta vicino quel giorno e il giorno dopo e si creano delle dinamiche.

Infine Sonia Bruganelli ha concluso il suo discorso con queste parole:

Non so se avete presente il libro di scienze, da una parte c’è il corpo umano rivestito di pelle e quello solo conviene muscoli. Lui secondo me nell’ultimo mese è stato così: è come se avesse perso la pelle ed è rimasto solo nervi e muscoli è un certo punto non ce la fatta più.ci siamo anche sentiti dopo e volente o nolente lui è stato uno dei ragazzi che ha fatto questo GF Vip.