Lo scatto condiviso da Giulia Salemi che mostra l'ex gieffino rasato a zero ha spiazzato i fan

In queste ore una foto condivisa da Giulia Salemi ha lasciato senza parole tutti i fan dei Prelemi. Nello scatto in questione, infatti, possiamo osservare Pierpaolo Pretelli con i capelli rasati completamente a zero. Inutile dire che, dopo la condivisione dello scatto sui social, forte è stata la curiosità degli utenti di scoprire cosa fosse successo all’ex gieffino.

Su Instagram Giulia Salemi ha condiviso uno scatto che ritrae Pierpaolo Pretelli rasato a zero, completamente senza capelli. Ma cosa è successo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip? Questa è stata la domanda più gettonata dopo la condivisione dello scatto da parte dell’influencer italo-persiana.

Alla foto che ritrae Pierpaolo Pretelli senza capelli, Giulia Salemi ha voluto accompagnare una breve didascalia:

Non è uno scherzo purtroppo. Sembra papà Mario. No comment.

Nel giro di pochi minuti le parole di Giulia Salemi hanno raccolto numerose reazioni. Accanto a coloro incuriositi di scoprire cosa fosse successo all’ex gieffino si sono aggiunti gli haters che non hanno perso l’occasione di prendere di mira la coppia.

Alla fine, però, la stessa Giulia Salemi ha svelato la verità. L’influencer italo-persiana, dunque, ha confessato cosa si nascondesse dietro all’aspetto del suo fidanzato. Stando alle due parole, i capelli rasati a zero di Pierpaolo Pretelli sono stati ottenuti in seguito all’applicazione di un filtro sul suo viso.

Pierpaolo Pretelli, la storia d’amore con Giulia Salemi

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L’ex velino e l’influencer italo-persiana si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati.

Inoltre, sembra che la loro relazione abbia raggiunto uno step importante. Giulia Salemi, infatti, ha trascorso qualche giorno di relax insieme alla famiglia dell’ex gieffino. Sembra che tutto proceda per il meglio e che Pierpaolo e Giulia stiano vivendo una bellissima storia d’amore.