GF Vip, Tommaso Zorzi fa una rivelazione su Myss Keta. Come si chiama la famosa rapper

Ultime ore nella casa del GF Vip e i concorrenti rimasti potranno godersi la piena libertà a 360 gradi. I gieffini hanno trascorso le ultime ore in casa all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Hanno chiesto agli autori di trasmettere un po’ di musica. Nel mentre, però, Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad un’importante rivelazione.

Durante le ultime ore nella casa più spiata d’Italia i finalisti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip hanno passato gli ultimi momenti insieme e si sono goduti l’ultima serata all’interno della casa chiedendo alla produzione di trasmettere un po’ di musica.

In particolar modo, Tommaso Zorzi ha richiesto agli autori del Grande Fratello Vip di trasmettere una canzone della famosa rapper italiana Myss Keta. Ed è proprio in questa occasione che il gieffino si è lasciato andare ad una rivelazione.

GF Vip, la rivelazione di Tommaso Zorzi su Myss Keta

Il gieffino, infatti, ha chiesto alla produzione di far riprodurre in particolar modo un brano, ‘Le ragazze di Porta Venezia’. Queste sono state le sue parole:

Vi prego mettete Le Ragazze di Porta Venezia di Myss Keta. Cioè io sono una ragazza di Porta Venezia e sono sei mesi che non sento Le Ragazze di Porta Venezia.

Successivamente, parlando con l’inquilino Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi sembra essersi lasciato andare dichiarando il vero nome della rapper. Durante la conversazione Andrea Zelletta ha chiesto a Tommaso:

Si chiama Fede lei?

Da qui non è tardata ad arrivare la risposta di Tommaso che avrebbe rivelato dunque il vero nome della rapper.

Infatti, in risposta alla domanda di Andrea Zelletta, l’ex volto di Riccanza ha dichiarato:

No, si chiama Monica.

Come è noto, infatti, l’identità della cantante è sempre stata mascherata sin dall’inizio della nascita del suo personaggio, nato nel 2013 grazie al collettivo Motel Forlanini e mantenendo sempre segreta la sua vera identità. Per cui, come prenderà questa rivelazione la famosa rapper italiana? Staremo a vedere.