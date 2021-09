GF Vip, la risposta delle tre principesse alle critiche ricevute: “Chi siamo? Aprite i libri di storia!”

É ufficialmente iniziata la sesta edizione del GF Vip con al timone Alfonso Signorini. Lunedì 13 settembre i 22 concorrenti del reality hanno varcato la famosa porta rossa per iniziare questa nuova avventura. Tra i tanti personaggi che hanno catturato l’attenzione dei telespettatori ci sono senza dubbio le tre principesse Selassié.

Jessica, Lulu e Clarissa sono le tre principesse concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per chi non le conoscesse le tre principesse, rispettivamente di 27, 23 e 19 anni, sono le discendenti dei biblici re Salomone e regina di Saba, pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia. Le tre sorelle vivono a Roma, precisamente a Campo dei Fiori, e per il pubblico di Mediaset sono volti completamente nuovi.

In passato la primogenita delle tre sorelle, Jessica, ha partecipato al reality Riccanza. Come da lei stessa dichiarato, l’esperienza vissuta nel reality di Rai 2 si rivela completamente diversa rispetto a quella del GF Vip. Queste sono state le sue parole:

Sono un po’ preoccupata e un po’ emozionata, Riccanza era registrato mentre qui è tutto in diretta, meno male che ci sono le mie sorelle.

Ricordiamo che Jessica è stata protagonista del programma Riccanza insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

GF Vip, la nuova vita delle principesse all’interno della casa

Da quando hanno varcato la famosa porta rossa le tre sorelle Jessica, Lulù e Clarissa devono dimenticare per un po’ la loro vita quotidiana, fatta di lusso e social. A riguardo, Lulù ha dichiarato:

Sono molto emozionata. Il GF è l’unico programma che avrei potuto fare perché stiamo dentro una casa in relax, non potrei mai fare l’Isola dei Famosi… morirei! Io e le mie sorelle entriamo nella casa da single, siamo molto libere e unite. I nostri genitori sono molto aperti e moderni e non ci hanno mai vietato nulla.

Nonostante siano molto simpatiche, le tre principesse hanno già ricevuto parecchie critiche. Molti, infatti, hanno accusato le principesse di non essere delle vere Vip. A tali critiche le principesse hanno risposto: