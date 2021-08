Dopo essere usciti allo scoperto, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono diventati una delle coppie più amate del web. Dopo essersi incontrati grazie a Maria De Filippi, il vincitore del Grande Fratello Vip e l’ex allievo della scuola di Amici non si sono più lasciati. In questi giorni sembra che la loro storia d’amore abbia raggiunto un altro step importante. Pare che Tommaso Zorzi abbia presentato il ballerino alla sua famiglia.

Questo sembra essere senza dubbio un periodo d’oro per Tommaso Zorzi. Per il vincitore del Grande Fratello Vip tutto sembra procedere a gonfie vele, sia dal punto di vista lavorativo che privato. La storia d’amore con Tommaso Stanzani procede per il meglio e molte sono le occasioni in cui i due giovani si mostrano insieme.

Sono giorni di totale relax quelli vissuti da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani che si godono gli ultimi giorni d’estate prima di ripartire con la prossima stagione. In particolar modo, Tommaso e Tommaso stanno vivendo i loro ultimi giorni di relax tra gite in montagna e alle terme.

In una di queste uscite, Tommaso Zorzi ha voluto portare con sé alcuni amici ma anche la sua famiglia. Stando agli scatti condivisi, infatti, possiamo vedere che insieme al vincitore del Grande Fratello Vip ci sono anche sua mamma e sua sorella, Gaia Zorzi.

Tommaso Zorzi: l’amore per Tommaso Stanzani e la fine dell’amicizia con Francesco Oppini

Le foto condivise da Tommaso sono molto piaciute al popolo del web, felice di vedere l’ex gieffino finalmente sereno e raggiante per aver raggiunto quella pace interiore tanto ricercata. Merito anche di Tommaso Stanzani che ormai sembra essere inseparabile dal suo omonimo.

Se da un lato il popolo del web è felice di vedere Tommaso finalmente con il sorriso, dall’altro si mostra incuriosito riguardo la fine dell’amicizia con Francesco Oppini. I rumors in circolazione hanno confermato che tra i due non ci sia stato un vero litigio ma l’allontanamento è comunque evidente.