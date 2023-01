GF Vip, si mette male per i gieffini: gli avvocati di Nikita Pelizon agiscono contro di loro

Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. In questi ultimi giorni, infatti, sta facendo molto discutere il comportamento che alcuni gieffini hanno adottato nei confronti di Nikita Pelizon. Comportamenti definiti da alcuni estremamente eccessivi, tanto che in queste ore lo staff di Nikita ha deciso di agire per vie legali.

Nel corso delle ultime ore sta circolando la notizia secondo cui gli avvocati di Nikita Pelizon hanno deciso di agire contro alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip a causa dei comportamenti adottati contro di lei. Nel dettaglio, lo staff della modella e influencer ha deciso di inviare una comunicazione alla produzione del reality e al padrone di casa Alfonso Signorini.

Questo è quanto riferito dallo staff della gieffina a riguardo:

Vi informo che, anche grazie alle vostre segnalazioni e proteste, l’avvocato di Nikita ha inoltrato oggi alla Produzione una ferma comunicazione di protesta per il diffamatorio trattamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti. Vi informerò sui relativi sviluppi, Giulia.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa succederà a riguardo. Alfonso Signorini tratterà questa questione tanto delicata e chiacchierata in queste ultime ore? Lo scopriremo nei prossimi giorni; ne vedremo sicuramente delle belle.

GF Vip, tutti contro Nikita Pelizon: “Ha bisogno di uno psichiatra”

Lunedì sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra le tante dinamiche di cui si è discusso in trasmissione, non è passata inosservata la furiosa lite che ha visto protagonisti Luca Onestini e Soleil Sorge. Alla fine della puntata alcuni dei concorrenti si sono scagliato contro Nikita Pelizon.

Nel dettaglio, non sono passate inosservate le parole di Wilma Goich che, durante una discussione insieme ai suoi compagni, ha dichiarato: