GF Vip, la rivelazione shock: “Da vippona a escort”

Stando a quanto dichiarato da Dagospia, un ex concorrente del reality guadagnerebbe cifre da capogiro facendo la escort in Turchia

In questi giorni il giornale ‘Dagospia’ ha lanciato una vera e propria rivelazione shock riguardo un’ex concorrente del GF VIP. Stando alle scoperte del giornale, ci sarebbe un’ex concorrente del reality che lavorerebbe come escort in Turchia, guadagnando delle cifre stratosferiche. Ecco tutte le rivelazione emerse.

Da ex concorrente del Grande Fratello Vip a escort di alto livello. Questa è la bomba lanciata da ‘Dagospia’ riguardo un’ex gieffina. Stando alle parole del direttore del giornale, infatti, la persona in questione camufferebbe la sua vera immagine dietro la figura d’influencer. In realtà, però, guadagnerebbe cifre da capogiro svolgendo il lavoro di escort di alto livello in Turchia.

Queste sono state le parole del direttore di ‘Dagospia’, Roberto D’Agostino, a riguardo:

A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da “influencer” un’altra professione: escort d’alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate. Chi è e a quale edizione avrà partecipato?

Nonostante la rivelazione shock, dunque, non è emerso alcun nome a riguardo. Stando alle notizie in circolazione, pare che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip volerebbero spesso in Turchia proprio per svolgere il lavoro di accompagnatrice di lusso.

GF VIP, quasi tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del reality

Nel frattempo non può mancare il gossip riguardo l’inizio della nuova edizione del GF VIP, prevista per settembre. Sono moltissime le indiscrezioni emerse riguardo l’inizio della sesta edizione del reality, alcune non ancora confermate.

Qualche giorno fa il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha svelato uno dei volti che entrerà all’interno della casa più spiata d’Italia. Si tratta dell’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. In queste ore, inoltre, è emerso un altro volto che potrebbe far parte del cast del reality. Stiamo parlando di Raffaella Fico, ex fidanzata di Mario Balotelli.