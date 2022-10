GF Vip, la rivelazione su Elenoire Ferruzzi: “Altro che City Life, vive in una casa popolare”

Senza ombra di dubbio Elenoire Ferruzzi è una delle concorrenti più chiacchierate di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi la gieffina ha confessato ai suoi coinquilini di vivere nel quartiere di City Life, a Milano, in una casa che ha un costo che non è decisamente alla portata di tutti.

La gieffina ha infatti confessato di possedere un appartamento con palestra e dal valore stratosferico di 2 milioni di euro. Nel corso delle ultime ore, però, quanto dichiarato da Elenoire è stato smentito da una sua conoscente. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato la donna.

Questo è quanto detto da Elenoire Ferruzzi riguardo la sua casa a City Life:

Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì. Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Quanto costano? 2 mila euro al mese! La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina.