Ormai è a tutti noto che il GF Vip è un reality non solo all’insegna delle risate e del divertimento, ma anche un viaggio in cui i concorrenti si mostrano a 360 gradi, mostrando ognuno le proprie fragilità. Dopo le lacrime di Alex Belli in seguito ad una conversazione con Manila Nazzaro sulla paternità, anche Francesca Cipriani ha vissuto in queste ultime ore alcuni momenti di sconforto.

Francesca Cipriani è uno dei concorrenti di questa nuova edizione del GF Vip. Grazie alla sua simpatia e al suo carattere frizzantino, la gieffina ha conquistato il cuore di molti telespettatori. In queste ultime, però, l’ex pupa si è lasciata andare ad un momento di sconforto.

Lasciandosi andare ad alcune confidenze riguardo la sua vita privata, Francesca Cipriani non è riuscita a trattenere le lacrime. Riguardo tale situazione, la gieffina ha dichiarato:

Ho bisogno di uno psicologo, mi sento male.

Tempestivo è stato l’intervento delle inquiline della casa che hanno immediatamente consolato la loro compagna di viaggio.

GF Vip, le parole e le lacrime di Francesca Cipriani

Quando il fidanzato di Raffaella Fico ha sorpreso la sua compagna inviandole un aereo sulla casa di Cinecittà, Francesca Cipriani non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime. In quel momento la gieffina ha pensato al suo fidanzato Alessandro.

Alle sue compagne di avventura Francesca Cipriani ha rivelato:

Mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo. Ho tanta paura di perderlo, anche se lui è un’anima candida come la mia e non deve pagare per le cose che mi hanno fatto gli altri. Ma alcuni uomini mi hanno fatto toccare il fondo, uno mi ha messo le mani al collo. Un altro mi ha derubato.

E concludendo la gieffina ha svelato:

Ho sempre paura di essere abbandonata, anche se il mio fidanzato attuale è la mia anima gemella. C’è qualcosa dentro di me che non va, ho bisogno di uno psicologo.

