GF Vip, le parole di Dayane Mello a Rosalinda Cannavò dopo la morte della madre

Qualche giorno fa Dayane Mello ha comunicato tramite Instagram la notizia della morte di sua mamma. Ivone Dos Santos, come anche dichiarato dall’ex concorrente del GF Vip, combatteva da tempo contro una brutta malattia che alla fine se l’è portata via per sempre. Dopo questo tremendo lutto subìto dalla modella brasiliana, Rosalinda Cannavò ha espresso tutta la sua vicinanza all’ex gieffina.

Sembra esserci stato un riavvicinamento tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Dopo la scomparsa della mamma della modella brasiliana a causa di una terribile malattia, molti sono stati coloro che si sono uniti al dolore dell’ex concorrente del GF Vip. Tra questi anche Rosalinda Cannavò dalla quale Dayane si era allontanata dopo la fine del reality.

GF Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò di nuovo amiche

In questi giorni, però, la modella brasiliana ha condiviso sulla sua pagina Instagram degli scatti in cui si mostra insieme all’ex gieffina. Ad accompagnare le foto in bianco e nero che ritraggono le due, una dolcissima dedica che Dayane ha scritto per Rosalinda. Queste sono state le sue parole:

Nella stanza degli interrogatori, quando ti ho visto, sapevo che sarebbe stato per sempre. Saremo sempre qui l’una per l’altra e non c’è niente di più concreto e certo della nostra complicità e scambio. Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te. Ti amo.

Dopo la condivisione di questa dolcissima dedica, non è potuta mancare la risposta di Rosalinda Cannavò che ha commentato con queste parole gli scatti condivisi dalla sua amica:

È tutto racchiuso in una foto ma molto più nelle cose che ci diciamo in privato. Ti voglio un bene dell’anima amica mia. Non permettiamo a nessuno di dividerci, nemmeno a noi stesse, perché ci siamo date tanto nel corso di sei mesi, comprese litigate (chi non ne ha), ma quello era un gioco e nella vita voglio esserci per te.

Dunque, sembra proprio che tra le due ex concorrenti del GF Vip sia tornato il sereno. L’amicizia tra Rosalinda e Dayane è più forte di prima e la notizia del loro riavvicinamento ha senza dubbio fatto gioire i numerosi fan delle due amiche.