Rosalinda Cannavò su Dayane Mello “Mi ha girato le spalle”

Questa settimana non si è fatto altro che parlare del Festival di Sanremo 2021, ma i personaggi del Grande Fratello VIP non sono di certo passati in sordina, di certo tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello non scorre più buon sangue.

Le due donne non si sono quasi più parlate una volta uscite dalla casa, ma ora l’attrice siciliana ha deciso di rompere il silenzio. Nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin ha fatto delle confessioni ben spiazzanti.

“Dietro le quinte ci siamo viste, ci siamo salutate civilmente e ci siamo anche abbracciate, ma nulla di più. Cosa è cambiato? Per quanto riguarda l’affetto non è cambiato, però sono delusa. Ho sentito che lei ha detto che io sarei delusa per la nomination ricevuta, ma non è la verità. Quella è stata solo l’ultima pugnalata che mi ha dato”.

Poi l’attrice siciliana però continua spiegando il vero motivo per cui, tra lei e Dayane Mello non sembra più esserci un legame così forte: “Sono molto più delusa dalle parole che lei ha detto su di me. Mi ha detto che io faccio sempre i drammi. Una volta ha anche dichiarato che ho fatto un percorso piangendo. Poi ha anche detto che sono un’attrice nata, quindi che ho finto. Ha supposto che avessi fatto una strategia con Andrea”.

E Dayane Mello pensa ancora che tra l’ex amica e Andrea Zenga si strategia? Beh, tra i due l’amore continua anche fuori dalla casa. Rosalinda Cannavò poi chiarisce anche la posizione sulla nomination che l’ha vista poi l’ultima uscita dalla casa di Cinecittà: