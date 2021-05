Rosalinda Cannavò non ci sta e sui social ha risposto a tutti coloro che l’hanno accusata di essere ingrassata. Il rapporto con il suo corpo è un tema molto delicato per l’ex gieffina la quale ha dichiarato, proprio nella casa del GF Vip, di aver sofferto a lungo di anoressia.

L’ex gieffina Rosalinda Cannavò è tornata a parlare sui social di un tema che le sta molto a cuore, il rapporto con il suo corpo. Ricordiamo che proprio nella casa più spiata d’Italia, Rosalinda aveva svelato di aver sofferto in passato di anoressia. Oggi, però, nonostante stia bene e si trovi in perfetta forma, l’attrice è costretta a rispondere alle critiche di tutti coloro che l’hanno accusata di avere qualche chilo di più.

Proprio perché con il passare dei giorni le critiche su questo argomento sono diventate sempre più insistenti, Rosalinda Cannavò ha deciso di pubblicare un post. In particolar modo, l’attrice ha condiviso uno scatto che la ritrae in costume, accompagnato da una lunga didascalia:

C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico, c’è chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga. In quella più dolorosa per vederti cadere giù. In passato mi chiedevo spesso quale fosse la ragione di così tanta cattiveria, di come si possa sfiorare dei tasti così sensibili. Ad oggi mi faccio una grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa. Di me come donna, lavoratrice, amica, figlia e sorella. persino come fidanzata. Tant’è che ormai gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ma una consapevolezza di quanto sono più di un solo corpo.