GF Vip, l’ex compagna di Marco Bellavia svela cosa ha fatto il conduttore prima di entrare nella casa

In un'intervista rilasciata al giornale 'Di Più' Elena Travaglia ha svelato alcuni retroscena riguardo il suo ex compagno

La vicenda legata a Marco Bellavia ha interessato e tenuto legato al piccolo schermo moltissime persone. In seguito al comportamento che i concorrenti del GF Vip hanno riservato per il presentatore, sono stati molti coloro che si sono schierati a suo favore, criticando duramente i Vipponi. Nel corso delle ultime ore l’ex compagna di Bellavia, Elena Travaglia, ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Di Più’ svelando alcuni retroscena riguardo il suo ex compagno.

Elena Travaglia, ex compagna di Marco Bellavia, ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Di Più’. Qui la donna ha confessato di non aver mai saputo nulla del disagio mentale del suo ex. Elena ha difeso sui social l’ex gieffino, nonché padre di suo figlio Filippo, e al giornale ha dichiarato:

A parlarmi per la prima volta di questo tipo di problema è stata la redazione del Grande Fratello Vip. Prima di entrare nella Casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora per Canale 5. La prima volta al telefono e la seconda a Roma, di persona. Hanno parlato tre ore. A quel punto è stato ritenuto idoneo senza problemi.

In seguito la donna ha confessato che, durante la loro relazione, Marco Bellavia non ha mai avuto difficoltà. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non ha mai avuto problemi psicologici. Mai un crisi, nemmeno di pianto.

E, continuando, Elena Travaglia ha dichiarato:

Anzi, è sempre stato un uomo forte, allegro e giocherellone che purtroppo, però, non ha mai avuto molti amici, soltanto troppi conoscenti. Forse la difficoltà a rientrare nel mondo dello spettacolo dopo aver conosciuto il successo, piano piano lo ha consumato.

Marco Bellavia dovrebbe tornare nella casa del GF Vip per un confronto con i concorrenti nelle prossime serate. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa la vicenda.