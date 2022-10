GF Vip, lo sfogo di Sara Manfuso dopo lo scontro con Alfonso Signorini e Giovanni Ciacci

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è rivelata a dir poco movimentata. Agli occhi dei fedeli telespettatori del programma non è di certo passata inosservata la furiosa lite che Sara Manfuso ha avuto con Giovanni Ciacci e Alfonso Signorini. In seguito allo scontro, il padrone di casa ha invitato l’ex gieffina a lasciare lo studio. Qualche ora fa la Manfuso si è lasciata andare, sulla sua pagina social, ad un lungo sfogo.

Un lungo e duro sfogo quello che Sara Manfuso ha scritto sulla sua pagina Instagram dopo quanto accaduto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina ha condiviso un’immagine che ritrae una foto di una donna con scritto ‘STOP’ alla quale ha accompagnato queste parole:

Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase “simuliamo una violenza sessuale” accompagnata alla toccata dei miei glutei all’interno della casa del GF Vip 7. Io sono stata vittima di violenza sessuale a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato..

E, continuando, l’ex concorrente del GF Vip ha scritto:

Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato – che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi – emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere.