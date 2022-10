GF Vip, Giovanni Ciacci prende una drastica decisione contro Sara Manfuso: di cosa si tratta

Giovanni Ciacci e Sara Manfuso sono senza ombra di dubbio i due personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. La furiosa lite che i due hanno avuto durante l’ultima puntata del GF Vip non è di certo passata inosservata. In seguito alle frasi pronunciate dall’ex gieffina, il costumista avrebbe deciso di prendere contro di lei una drastica decisione.

Giovanni Ciacci pronto a denunciare Sara Manfuso. Nel corso dell’ultima puntata del reality, l’ex gieffina si è scagliata duramente contro il costumista, accusandolo di avergli toccato il sedere mentre entrambi erano all’interno della casa. Essendo stata in passato una vittima di abuso, la Manfuso ha affermato di essersi sentita ferita in seguito al gesto di Ciacci.

Le parole di Sara Manfuso non sono per niente piaciute a Giovanni Ciacci il quale, scagliandosi contro di lei, ha dichiarato:

Mi dispiace un linciaggio l’ho passato, due no. Per sbaglio, passando, ti ho toccato il sedere, ho detto che non volevo che venisse fraintesa come una violenza sessuale e poi ho detto: “Dovremmo parlare proprio di questo”. Non ci sto a passare per quello che fa la violenza sessuale.

Dopo quanto accaduto, la discussione tra i due ex gieffini si è trasformata in una furiosa lite che si è conclusa con l’invito di Alfonso Signorini a far uscire la Manfuso dallo studio. In seguito a questa vicenda stanno emergendo molti retroscena.

Stando alle indiscrezioni pare infatti che ora Giovanni Ciacci sia pronto a denunciare l’ex gieffina per quanto affermato. Al momento si tratta di una voce in circolazione non confermata né smentita dal costumista. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire qualche dettaglio in più riguardo questa vicenda che sta interessando tutti.

Pare che Giovanni Ciacci sia molto arrabbiato per quanto dichiarato dall’ex concorrente del GF Vip la quale pare dovrà rispondere alla sua denuncia.