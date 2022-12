Nuovo amore per Katia Ricciarelli, ecco chi è il fidanzato dalla cantante

Nel corso delle ultime ore il nome di Katia Ricciarelli è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la cantante lirica abbia ritrovato la serenità al fianco di un nuovo amore. Scopriamo insieme chi è il nuovo fidanzato dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli innamorata? In questi giorni stanno trapelando alcune voci secondo cui la cantante lirica avrebbe ritrovato l’amore. L’indiscrezione sarebbe stata lanciata da Carmen Russo, la quale avrebbe dichiarato che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe conosciuto un uomo in Puglia.

Il suo nome è Renato ma, al momento, non si hanno informazioni dettagliate su di lui. Dopo il gossip, la diretta interessata non ha confermato né smentito le voci in circolazione. Katia ha dunque deciso di rimanere in silenzio e di non parlare del gossip che in questi giorni sta facendo tanto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la cantante si esporrà riguardo questa vicenda.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, ecco in quali rapporti sono i due oggi

Senza alcun’ombra di dubbio quella vissuta da Katia Ricciarelli e Pippo Baudo è stata una separazione a dir poco dolorosa. In seguito alla fine della loro relazione, causata dai tradimenti da parte del conduttore nei confronti della cantante, Katia e Pippo Baudo si sono riavvicinati.

Di recente, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato in che rapporti è oggi con il re della televisione italiana. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Ci siamo incontrati dopo 2 anni a Verona e ci siamo abbracciati come se non fosse passato neanche un giorno dal nostro ultimo saluto.

E, continuando, la cantante lirica ha poi aggiunto: