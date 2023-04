GF Vip, Nikita Pelizon commenta la sua non ospitata a Verissimo: le sue parole

La vincitrice dell'ultima edizione del GF Vip si è esposta in merito alla non ospitata a Verissimo

Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip. Inutile dire che l’ex gieffina è uno dei personaggi più chiacchierati del momento e in questi giorni ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono di certo passate inosservate. Nel dettaglio, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha commentato la sua mancata partecipazione come ospite a Verissimo. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Durante una sessione su Instagram di domande e risposte, Nikita Pelizon ha cercato di rispondere a tutte le domande dei suoi fan. Tra le tanto parole scritte, non sono passate inosservate agli occhi dei suoi followers quelle spese riguardo la sua mancata ospitata a Verissimo.

Ricordiamo che questa è stata un’edizione del Grande Fratello Vip ricca di polemiche e colpi di scena. Per questo motivo, dopo la fine del reality, i Vipponi hanno perso la possibilità di essere presenti in alcuni programmi televisivi. Riguardo la mancata ospitata a Verissimo, la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip si è espressa con queste parole:

Che ne penso della non ospitata a Verissimo? Credo che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi non lo ha fatto. Se sarei pronta ad un ruolo di rilievo in televisione? Mi piacerebbe molto co condurre. Ammetto che però ci sono tanti altri progetti in ballo adesso.

E, continuando, Nikita Pelizon ha poi aggiunto:

e credo che la mia vittoria sia il trionfo dell’educazione e del rispetto? Sì e ne sono fiera di questa cosa. Ciò implica che molti italiani desiderano più luce anziché ombre e questo è molto bello. Come faccio a non perdere mai la pazienza quando mi attaccano? Grazie alla respirazione, alla meditazione e al percorso interiore che ho intrapreso in questi ultimi sette anni. Se ho ricevuto delle scuse da alcuni protagonisti del GF Vip per come mi hanno trattata? No. Era tutta una tecnica per abbattermi e non ci sono riusciti.

Infine, l’ex gieffina ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luca Onestini. Riguardo l’ex tronista di Uomini e Donne, Nikita ha dichiarato: