GF Vip, novità in arrivo, rivelati i nomi delle nuove opinioniste: ecco chi potremmo vedere nella prossima edizione

Novità in arrivo nella casa più spiata d'Italia: scopriamo insieme di cosa si tratta

La settima edizione del GF Vip è terminata da poco ma si sta già lavorando sodo per la prossima edizione che entrerà nelle case degli italiani il prossimo autunno. Nel corso delle ultime ore sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui importanti novità piomberanno nella casa più spiata d’Italia.

Secondo ‘Dagospia’, il noto giornale diretto da Roberto D’Agostino, la prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà ricca di novità. Nonostante alla conduzione sia stato confermato ancora una volta Alfonso Signorini, nella prossima edizione del reality potrebbero esserci importanti cambiamenti.

Questo è quanto trapela dal noto giornale in merito al GF Vip:

Mediaset già si lavora alla prossima stagione, con la riconferma di Signorini ma con una novità importante: un ritorno al passato. A settembre 2023 nella casa più spiata d’Italia entreranno concorrenti Nip, con l’addio ai Vip che da qualche tempo (anche per ragioni di budget) hanno lasciato spazio a prezzemolini di serie b.

E, continuando, il giornale diretto da Roberto D’Agostino ha poi aggiunto:

Ritorno alle origini, almeno nelle intenzioni, anche per la durata che dovrebbe essere limitata a tre o massimo quattro mesi. Con la possibilità di ridurre, se possibile eliminare, il raddoppio settimanale.

Oltre a ciò, sono trapelati i nomi delle opinioniste che potrebbero sostituire Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Stando alle indiscrezioni, tra i tanti nomi fatti non sono passati inosservati quelli di Giulia Salemi e Oriana Marzoli. Nei giorni scorsi è stato fatto anche il nome dell’ex gieffina Sophie Codegoni, oggi attuale conduttrice di Casa Chi. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti riguardo la prossima edizione del Grande Fratello Vip.