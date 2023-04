GF Vip, Oriana Marzoli confessa: “Ecco cosa non rifarei nella casa”

Nel corso delle ultime ore Oriana Marzoli è stata ospite di Casa Chi. Qui l’ex gieffina, che si è classificata al secondo posto in questa settima edizione del reality, ha ripercorso la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia rivelando degli interessanti retroscena su alcuni dei gieffini, in particolar modo su Daniele Dal Moro e su Antonino Spinalbese. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

L’intervista di Oriana Marzoli a Casa Chi è iniziata con alcune rivelazioni che l’ex gieffina ha fatto riguardo Daniele Dal Moro e su come è cambiata la sua vita dopo la sua avventura nella casa già spiata d’Italia. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Infine, l’intervista dell’influencer al programma è poi proseguita con alcune rivelazioni su Antonino Spinalbese.

Nel dettaglio, Oriana Marzoli ha confessato di essersi pentita dell’avvicinamento avuto con l’hairstylist. Queste sono state le parole che la modella ha speso sull’ex compagno di Belen Rodriguez:

Io pensavo che Antonino fosse in un modo in realtà era completamente in un altro. Daniele pensavo fosse in una maniera e invece.

Nell’intervista che Oriana Marzoli ha rilasciato a Casa Chi non sono potute mancare le parole su Nikita Pelizon. L’ex gieffina ha commentato la vittoria dell’influencer in questo modo:

Non me l’aspettavo, stavo per svenire, è stata la gioia più bella di quel giorno. Ho fatto i complimenti a Nikita, proprio in diretta. Solo che in quel momento mi sono sentita un po’ rifiutata, posso dirti la verità? Appena le ho detto ‘auguri’ neanche mi ha guardato. Neanche un abbraccio. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi. Ma figurati non mi interessa niente. Alla fine si vede come sono le persone. Appena una vince il reality esce fuori la verità. Era quello che sentivo io, su come era fatta lei.