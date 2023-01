GF Vip, Pamela Prati confessa: “Marco Bellavia mi ha chiesto di sposarlo”

Nel corso delle ultime ore il nome di Pamela Prati è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, l’ex gieffina si è lasciata andare ad una confessione su Marco Bellavia. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato la regina del Bagaglino.

Fiori d’arancio per Pamela Prati e Marco Bellavia? In queste ore sta circolando il gossip riguardo la proposta di matrimonio che il volto dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe fatto alla showgirl più amata di sempre. Al momento non ci sono certezze riguardo il gossip, anche se la showgirl ha confessato di pensare alla proposta fatta da Marco Bellavia.

Durante la sua breve permanenza nella casa più spiata d’Italia, tutti non hanno potuto fare a meno di notare lo speciale legame nato tra Marco Bellavia e Pamela Prati. Un legame che, a quanto pare, è proseguito anche al di fuori della casa dopo l’uscita della regina del Bagaglino.

Come già anticipato, al momento la notizia non ha certezze. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti riguardo questa vicenda tanto chiacchierata in questi giorni. Ne vedremo sicuramente delle belle.

GF Vip, Pamela Prati confessa: “Sono pronta ad amare una donna”

Pamela Prati non smette mai di far parlare di sé. In queste ultime ore i giornali di gossip stanno dedicando ampio spazio alla showgirl in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate in un’intervista a ‘Novella2000’. Nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di essere pronta ad amare una donna.

Questo è quanto affermato da Pamela Prati durante l’intervista: