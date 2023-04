GF Vip, Oriana Marzoli confessa: “Ho pianto per lo stress” cosa è successo all’ex gieffina

Oriana Marzoli non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune rivelazioni che non sono passate inosservate. L’ex gieffina ha infatti svelato ai suoi followers che, a causa dei numerosi impegni lavorativi, ha avvertito un malessere generale. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Oriana Marzoli non ha avuto la possibilità di fermarsi un attimo. L’ex gieffina è stata infatti travolta da numerosi impegni lavorativi e sui social si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui ha confessato di non essersi sentita molto bene.

Questo è quanto ha rivelato la modella e influencer sulla sua pagina Instagram:

Sono sette giorni che sono uscita dal Grande Fratello, ma sembra una vita che sono fuori, non mi sono più fermata, non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio più, sono stanchissima, distrutta, morta. Ho bisogno di dormire. Avrò dormito 8 ore in tre giorni. Pochissimo.

E, continuando, Oriana Marzoli ha poi aggiunto:

Sempre da una parte all’altra. Non ce la faccio più. Ho avuto la febbre, ho una tosse esagerata, non riesco a dormire. Sono debole, mi fa male tutto il corpo. Ho pianto, non sapete quanto, per lo stress che ho. Sono stanchissima, non ce la faccio più.

Le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip sono state commentate da Daniele Dal Moro, il quale ha deciso di difenderla da tutti gli attacchi ricevuto dopo lo sfogo social:

Oriana è appena uscita da un percorso televisivo molto pesante. Solo chi lo ha fatto può capire quanto sia mentalmente, fisicamente ed emotivamente estenuante. Da quando è uscita non si è mai fermata un attimo, avrà dormito sì e no 8 ore in 5 giorni. Sono due giorni che ha febbre, tosse e mal di gola. Non è nel suo Paese, non ha una casa e nemmeno i suoi vestiti. Il tutto per fare due serate che non solo non voleva fare ma che non ha avuto nemmeno modo di annullare.

Infine, l’ex tronista di Uomini e Donne ha concluso il suo discorso con queste parole: